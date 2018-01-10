Новые скорые поедут в зауральские моногорода

Три зауральских моногорода – Варгаши, Далматово и Петухово – в ближайшее время получат новые машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Автомобили приобретены министерством промышленности и торговли РФ и уже доставлены в Курган. По информации Департамента здравоохранения Курганской области, после оформления всех соответствующих документов в рамках реализации на территории региона приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» машины будут переданы центральным районным больницам. Дополнительные средства на оснащение моногородов санитарным транспортом выделены из резервного фонда страны.

Отметим, что в Курганской области статус моногорода присвоен четырем муниципальным образованиям. Помимо Варгашей, Далматова, Петухова моногородом является и город Катайск. Катайская центральная районная больница получит одну из 16 новых машин скорой помощи, поступивших в регион в конце 2017 года в рамках программы Российской Федерации по поддержке отечественных автопроизводителей.

Все 19 новых машин скорой помощи, которые получила за последний месяц Курганская область, – отечественного производства. Они оснащены в соответствии со стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ. Санитарные автомобили оборудованы дыхательной аппаратурой, электрокардиографами, дефибрилляторами. В них также можно проводить лабораторную диагностику пациентов.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 10.01.18

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