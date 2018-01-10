На комфортную городскую среду в Зауралье в 2018 году потратят 170 миллионов рублей

По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, финансирование программы «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области сохранится на уровне 2017 года. Зауралью будет выделено более 170 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в прошлом году в Курганской области благоустроили 134 двора и 41 общественную территорию. Правительство Курганской области утвердило программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. Сегодня в муниципальных образованиях завершается доработка и принятие пятилетних программ.

В этом году в двух самых крупных муниципальных образованиях региона – Кургане и Шадринске – пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных мест, запланированных к благоустройству в 2018 году. Голосование будет организовано и за общественные территории, и за их дизайн-проекты.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 10.01.18

Новые скорые поедут в зауральские моногорода. / Репетируют открытие курортов: туроператоры начали продавать «наземные» туры в Египет. / Полицейские задержали курганца из Сочи, который украл дорогие джинсы и духи в Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»