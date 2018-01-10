На курганской трассе поймали крупную наркокурьершу

На 7 километре шоссе Тюнина зауральской столицы в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, была задержана 46-летняя ранее судимая неработающая жительница Притобольного района.

Как сообщает пресс-служба курганского МВД, в ходе осмотра автомобиля у неё было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой около 79 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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