В Зауралье приостановили прием документов на выдачу разрешений мигрантам

В управлении по вопросам миграции курганского УМВД приостановлен прием документов на выдачу разрешений на временное проживание в пределах квоты, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Распоряжением правительства РФ от 22.11.2017 N 2581-р «Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2018 год для Курганской области установлена квота на 300 человек.

«Обращаем внимание на то, что с 05.12.2017 г. вступили в силу изменения ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым правила определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации», – говорится в документе.

Других нормативно-правовых актов, утверждающих данные правила, до настоящего времени нет, и порядок распределения квоты на выдачу разрешений на временное проживание остается нерегламентированным. Учитывая вышеуказанное, поскольку прежний порядок распределения квоты отменен, а новый ещё не определен, с 01.01.2018 года предварительная запись и прием документов на оформление разрешений на временное проживание в пределах квоты в УВМ УМВД России по Курганской области вынужденно не будет осуществляться до утверждения нового порядка распределения квоты. Об утверждении нового порядка и возобновлении приема документов УМВД России по Курганской области проинформирует дополнительно.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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