Курганская мэрия поменяла схему движения городского транспорта

Постановлением администрации Кургана от 28.12.2017 года № 9960 в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок внесены изменения, сообщает пресс-служба городской управы.

В частности, меняется наименование и путь следования маршрута № 36 «ул. Фарафонова – Памятник танкистам». Автобусы, работающие на данном маршруте, будут следовать по улицам Невежина, К. Мяготина до остановки «Памятник танкистам» в прямом и обратном направлениях без заезда на остановку общественного транспорта «ул. Невежина (Спорткомплекс)».

Конечный пункт маршрута № 42 «ул. Невежина – ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)» – «ул. Невежина (Спорткомплекс)» – перенесен на конечный пункт «ул. Невежина» (в районе дома № 3).

Из пути следования маршрута № 17 «Ледовый дворец – пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)» исключен заезд на остановку «ООО «Курганский кабельный завод».

Кроме того, Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок дополнен маршрутом № 361 «1-й микрорайон – ОАО «Синтез». Изменения начнут действовать с 15 января 2018 года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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