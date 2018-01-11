«Серебряное волонтерство» набирает обороты в Зауралье

Необычное общественное движение набирает обороты в Курганской области – это проект «Серебряное волонтерство».

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, в регионе на базе комплексных центров социального обслуживания населения развивается новая социальная технология – «Равный равному», когда люди пожилого возраста, которые имеют активную жизненную позицию, помогают другим пенсионерам и тем, кто по каким-либо причинам оказался в трудной жизненной ситуации.

Сегодня в Зауралье более 120 волонтеров пенсионного возраста, которые помогают людям. Родоначальником нового направления стал Катайский район.

«Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения по Катайскому району провели социологический опрос среди пенсионеров, имеющих возможность и желающих оказывать помощь гражданам. Для будущих волонтеров были определены направления и система работы. Среди откликнувшихся были отобраны 17 человек в возрасте от 55 до 70 лет, которые обладают необходимыми качествами и навыками для участия в этом движении», – подчеркнула начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина.

Специалистами центра были организованы занятия для добровольцев «серебряного возраста». Пенсионеры прослушали лекции, для них провели практические занятия, в том числе через обучение в «Школе ухода» за больными людьми.

«Серебряные волонтеры» стали оказывать помощь пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми. В прошлом году в Катайском районе с их участием прошли 45 различных акций и порядка двух десятков мастер-классов. Среди мероприятий – участие в творческих проектах, посвященных различным праздникам, поздравления на дому пожилых и инвалидов, проведение классных часов для учеников школ, а также общественных акций по очистке парков, скверов.

Сегодня «серебряное волонтерство» действует в 15 районах области, в том числе и в Кургане. По итогам 2017 года эти люди оказали помощь и услуги более чем 240 зауральцам.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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