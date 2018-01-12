На курганской трассе погиб челябинский пенсионер

Пожилой житель Челябинской области погиб в дорожно-транспортном происшествии на территории Зауралья, сообщает пресс-служба курганского УМВД.

По данным ведомства, на территории Шумихинского района в аварии погиб водитель автомобиля. Около 15:00 на 117 километре автодороги «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск 71-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем Mitsubishi, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Кургана, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля – 54-летняя женщина получила травмы. По предварительной информации, во время движения водителем ремни безопасности не использовались, пассажир была пристегнута. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В целом за прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции Курганской области пресечено 1472 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 12 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1000 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 11.01.18

«Серебряное волонтерство» набирает обороты в Зауралье. / Курганская мэрия поменяла схему движения городского транспорта. / В Зауралье приостановили прием документов на выдачу разрешений мигрантам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»