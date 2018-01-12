Курганские вакуумно-подметальные машины отправились в Санкт-Петербург

«Кургандормаш» выполнил один из крупнейших за последнее десятилетие заказ и поставил произведенную продукцию в Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в январе сотрудникам местных дорожных предприятий были вручены ключи от 27 вакуумно-подметальных машин.

«Сегодня главным условием продажи техники в мегаполисы является ее качество. Курганский завод дорожных машин как раз держит курс на качество продукции и производит машины по технологии всемирно известной автомобильной фирмы FAUN. Зауральская техника не уступает по качеству импортным аналогам и успешно конкурирует на российском рынке с европейскими образцами», – прокомментировал директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов.

В настоящее время АО «Кургандормаш» выполняет контракт для Москвы. До конца января в столицу будут поставлены 13 единиц малогабаритной техники для круглогодичного содержания.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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