Защищать права звериноголовских педагогов выехала губернаторская спецгруппа

По поручению губернатора Курганской области Алексея Кокорина сегодня, 12 января, в Звериноголовский район выехала региональная рабочая группа, чтобы проверить, как в муниципальном образовании выполняются поручения главы Зауралья по начислению заработной платы педагогическим работникам.

Как сообщает пресс-служба главы области, поручения соответствующим структурам даны губернатором по итогам встречи с руководителями и учителями образовательных организаций 18 декабря. Выездную рабочую группу возглавил замгубернатора по социальной политике Александр Карпов. Также в ее составе – директор департамента образования и науки Наталья Бобкова, начальник Управления финансового обеспечения системы образования Департамента образования и науки.

В рамках плановой проверки рабочая группа проанализирует, как в районе распределили средства, выделенные регионом, – правильность начисления заработной платы, в том числе стимулирующих выплат. Кроме того, специалисты проверят, как в соответствии с законодательством распределены 2,7 млн рублей, которые по поручению Алексея Кокорина были дополнительно направлены в Звериноголовский район, чтобы восстановить права учителей и устранить нарушения, выявленные в 2017 году.

Напомним, что по результатам проверок, проведенных ранее, установлено, что часть средств регионального бюджета, предназначенных на оплату труда педагогов, Звериноголовским районом была направлена на заработную плату технического персонала. Средства на эти цели должны выделяться из муниципального бюджета. Этого сделано не было. Также рабочая группа проверит новое положение об оплате труда педагогов, которое должно быть разработано в районе.

Из областного бюджета в соответствии с указами президента РФ всем муниципальным образованиям Зауралья, в том числе Звериноголовскому району, средства на оплату труда педагогическим работникам перечислены своевременно и в полном объеме. Долгов перед муниципальными образованиями на выплату заработной платы педагогам у бюджета Курганской области нет.

Губернатор Алексей Кокорин поручил оперативно проинформировать его о результатах проведенной проверки.

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи с прокурором Курганской области Игорем Ткачевым глава региона обратился к Игорю Ткачеву с просьбой подключиться к процессу защиты прав педагогов.

«Месяц назад я выезжал в Звериноголовский район по просьбе преподавателей и учителей. В муниципалитете есть вопрос по несоответствию выплаченной заработной платы. Сегодня в район выехала рабочая группа во главе с заместителем Губернатора по социальной политике Александром Карповым, чтобы проверить выполнение моих поручений. Я прошу и Вас подключиться и еще раз проверить законность начисления заработной платы учителям», – отметил губернатор.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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