Курганские полицейские поймали 20-летнюю героиновую закладчицу

В рамках областной акции «Наркопритон» в курганскую полицию поступила информация о том, что жительница областного центра организовала сбыт наркотических средств через систему закладок.

Накануне вечером сотрудниками УНК при силовой поддержке спецподразделения УМВД России по Курганской области проведены оперативно – розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в рамках проводимых мероприятий в микрорайоне Зайково задержана 20-летняя неработающая жительница города. Изъято более девяти с половиной грамм наркотического средства – героин, что для данного вида наркотика является крупным размером.

По данному факту следователем следственного отдела УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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