В Зауралье выберут лучшего мясника

Курганские власти начали подготовку к финальному этапу конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший обвальщик мяса», который пройдет 23 марта на арене спорткомплекса им. В.Ф.Горбенко.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, мероприятие является традиционным для Курганской области, и сегодня состоялось соответствующее заседание рабочей группы под председательством директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина.

В ближайшее время будет определен круг участников, разработан сценарий проведения заключительного этапа конкурса, а также культурная программа мероприятия.

Сергей Пугин обратил внимание организаторов на то, что в этом году география участников мероприятия должна стать еще шире, главным образом за счет привлечения обучающихся по специальности «обвальщик» из соседних регионов.

Напомним, традиция проведения финала окружного этапа в номинации «Лучший обвальщик мяса» ведет отсчет с 2014 года.

Конкурс включает в себя два этапа: проверку теоретических знаний участников и практическую часть, в ходе которой обвальщикам предстоит на глазах публики продемонстрировать сноровку при разделке свиной полутуши.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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