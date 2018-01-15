В Зауралье прошел бенефис угонщиков-неудачников

Показательное выступление неудачливых угонщиков автотранспортных средств прошло в это воскресенье в Зауралье. Об этом сообщает пресс-служба курганского УМВД.

По данным ведомства, накануне утром в дежурную часть отделения полиции «Сафакулевское» межмуниципального отдела полиции «Щучанский» обратился житель села Сарт-Абдрашево. Мужчина сообщил, что минувшей ночью неизвестный угнал принадлежащий ему мотоцикл марки «Урал».

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в ночью в селе Сарт-Абдрашево Сафакулевского района весёлая компания праздновала наступление старого Нового года, и один из участников мероприятия решил удивить всех присутствующих захватывающим зрелищем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый неработающий житель села со двора частного дома угнал мотоцикл «Урал». Выкатив его со двора, злоумышленник попытался воспользоваться транспортным средством, но оттолкал мотоцикл к окраине села, где и бросил, не сумев завести. Подозреваемый в совершении угона задержан полицейскими, транспортное средство возвращено законному владельцу.

По данному факту в отделении полиции «Сафакулевское» межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, ночью 14 января в городе Кургане во дворе дома по улице Зорге произошёл угон. Владелец автомобиля Nissan завёл транспортное средство для прогрева и, оставив в нём ключи, вернулся домой. Проходивший мимо 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения увидел незапертый автомобиль и решил им завладеть. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

В результате движения по одной из улиц города злоумышленник не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что данный гражданин управлял чужим транспортным средством. Полицейские позвонили настоящему владельцу автомобиля, который не успел заметить пропажу своего имущества.

По данному факту в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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