Женщина и ребенок погибли в пожаре в Лебяжьем

В конце минувшей недели в утреннее время произошло возгорание одной из квартир по улице Пролетарская в рабочем поселке Лебяжье. После тушения пожара обнаружены тела женщины 1990 г.р. и 8-летнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем СКР по Курганской области проведен осмотр места происшествия, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза; судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, опрошены очевидцы происшествия, а так же проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

В ходе проведения осмотра места происшествия признаков насильственного лишения жизни указанных лиц, не обнаружено. Предварительно причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания – перекал печи.

По результатам доследственной проверки следственными органами СКР по Курганской области будет принято законное решение.

Следственное управление напоминает, что в целях предупреждения пожаров, сохранения жизни и имущества, необходимо строго соблюдать правила техники пожарной безопасности, особенно в настоящее время при низкой температуре воздуха, в праздничные дни и при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при использовании электрических и газовых приборов.

Лебяжье, служба информации РИА «Новый День»

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