Губернатор Кокорин о звериноголовских учителях: «Если будут выявлены нарушения, будут приняты жесткие кадровые меры»

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов сегодня доложил главе региона Алексею Кокорину об итогах выезда региональной рабочей группы в Звериноголовский район. Карпов сообщил руководителю области, что дополнительные 2,7 млн рублей, выделенные по поручению губернатора для устранения допущенных в 2017 году Звериноголовским районом нарушений по стимулирующим выплатам педагогам, распределены в соответствии с нормами.

По данным губернаторской пресс-службы, замгубернатора подчеркнул, что специалисты управления финансового обеспечения системы образования департамента образования и науки Курганской области проверили распределение выделенного дополнительного финансирования по каждой школе. Во всех образовательных организациях средства получены и направлены на стимулирующие выплаты педагогам.

Также Александр Карпов доложил Алексею Кокорину о том, что до 18 января будут приняты обновленное общее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования Звериноголовского района и разработанные на его основе положения конкретных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В них устранят допущенные ранее нарушения, критерии распределения стимулирующих выплат будут приведены в соответствие с действующими нормативными актами.

Заместитель губернатора отметил: «Идет согласование проектов положений об оплате труда педагогов во всех четырех школах района. Сегодня проходит экспертиза документов, все педагоги принимают участие в обсуждении. 18 января эти положения должны быть приняты в коллективах при участии инспекции по труду».

Алексей Кокорин поручил проанализировать начисление заработной платы за 2017 год по каждому педагогу и в части базовых, и в части стимулирующих выплат. Помимо этого, по просьбе губернатора соответствующие проверки правильности начисления зарплаты будут проведены прокуратурой и Следственным комитетом.

Алексей Кокорин подчеркнул: «До 18 января с каждым педагогом должна быть проведена разъяснительная работа, чтобы они знали, что зарплата начисляется в соответствии с существующим законодательством. Если будут выявлены нарушения, будут приняты жесткие кадровые меры и произведены дополнительные выплаты».

Губернатор поручил по результатам проверок представить предложения по взысканию за допущенные нарушения с ответственных за данную в сферу в районном управлении образования и районном финансовом управлении, а также региональном Департаменте образования и науки.

По поручению губернатора рабочая группа во главе с Александром Карповым планирует выезд в Звериноголовский район по результатам проведения разъяснительной работы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.01.18

Женщина и ребенок погибли в пожаре в Лебяжьем. / «Уральские авиалинии» перевезли более 8 миллионов пассажиров за 2017 год. / В Зауралье прошел бенефис угонщиков-неудачников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»