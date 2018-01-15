За опасный аттракцион, на котором девочка повредила позвоночник, бизнесвумен оштрафовали на 670 тысяч рублей

Курганским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного индивидуального предпринимателя, оказывающей развлекательные услуг. несовершеннолетним, Ирины Гусаковой. Она признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, государственным обвинителем доказано, что в марте 2016 года обвиняемая, организовав в ТРЦ «Пушкинский» детскую площадку «Лазертаг» г.Кургана, дала разрешение на ввод в эксплуатацию игрового помещения, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей.

В результате в августе 2016 года во время игры девочка, 2004 г.р., ударилась головой о вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка по всей ширине помещения, упала на пол и повредила позвоночный столб, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Гусаковой назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с осужденной взыскано 550 тысяч рублей.

После произошедшего помещение для игры «Лазертаг» приведено в соответствие с требованиями закона, имеющиеся неисправности устранены. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.01.18

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