Зауральцы стали гораздо меньше болеть

За первую неделю после новогодних и рождественских праздников в Зауралье зарегистрирован 2621 случай ОРВИ, случаев гриппа не зарегистрировано. Уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 46%.

По данным пресс-службы курганского губернатора, об этом сегодня в ходе совещания в правительстве области сообщила директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

«В Курганской области показатель заболеваемости составил 30,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 46%, – подчеркнула Лариса Кокорина. – В Кургане уровень заболеваемости чуть выше и составляет 46,9 на 10 тысяч населения, это ниже пороговых значений на 37%».

Всего, по данным департамента здравоохранения, за праздничные дни было зарегистрировано более 13 тысяч обращений за медицинской помощью, треть из них – ОРВИ. На лечении в инфекционной больнице находится 131 пациент, что на 16% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметила Лариса Кокорина, лечебные учреждения готовы к сезонному росту заболеваемости: есть необходимый запас медикаментов, оборудования, средств индивидуальной защиты.

«У нас не зарегистрировано крайне тяжелых и тяжелых случаев, мы считаем, что в определенной степени это связано с тем, что 42% населения были вакцинированы в прививочную кампанию от гриппа», – подвела итог Лариса Кокорина.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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