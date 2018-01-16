В зауральской ИК-7 организуют помещение для проведения отпусков заключенных

Курганская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила исполнение норм действующего законодательства в деятельности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Курганской области.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по итогам проверки было установлено, что в исправительном учреждении нарушены требования закона в части материально – бытового обеспечения лиц, отбывающих наказание – отсутствует помещение для проведения отпусков трудоустроенных осужденных.

Защищая права граждан, прокурор обратился в Юргамышский районный суд с иском о возложении на ФКУ ИК-7 УФСИН России по Курганской области обязанности выделить и оборудовать отдельное помещение для проведения осужденными ежегодных отпусков. Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, удовлетворил иск в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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