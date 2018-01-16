На «Старшее поколение» в Зауралье дополнительно потратят 4,5 миллиона рублей

В рамках реализации госпрограммы «Старшее поколение» на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Зауралья и обучение компьютерной грамотности пенсионеров в 2018 году дополнительно будет направлено 4,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы курганского губернатора, соответствующее решение принято на заседании правительства региона, которое сегодня прошло под председательством главы области Алексея Кокорина.

Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2018 год», которой дополнена региональная государственная программа «Старшее поколение».

Начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина отметила, что из 4,5 миллионов рублей 3,7 миллиона рублей – средства пенсионного фонда РФ, 800 тысяч рублей – софинансирование областного бюджета.

Эти средства будут направлены на ремонт Скоблинского психоневрологического интерната и Далматовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также обучение компьютерной грамотности 370 неработающих пенсионеров.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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