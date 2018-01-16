Выдачу разрешений на временное проживание возобновили в Курганской области

В управлении МВД России по Курганской области возобновлена выдача разрешений на временное проживание.

По информации пресс-службы ведомства, с 16 января возобновляется предварительная запись и прием документов на выдачу разрешений на временное проживание в пределах квоты 2018 года.

Прием документов осуществляется в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Советская, д. 128, кабинет № 203в.

Предварительная запись производится с 10:00 до 12:00 в рабочие дни, кроме среды, по телефону: 8-999-367-06-78.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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