Пропавшую женщину из Бишкека нашли на курганском кладбище мертвой

Следственными органами СКР по Курганской области продолжается проведение доследственной проверки по поступившему сообщению о безвестном исчезновении 45-летней Самигуллиной Н.О., ушедшей из дома 21 декабря прошлого года.

Напомним, что в ходе производства проверки было установлено, что женщина 21 декабря 2017 года приехала в Курган из Бишкека и остановилась у родственников, проживающих по пр. Конституции. В этот же день, выйдя на улицу прогуляться, Самигуллина Н.О. домой не вернулась.

По данным пресс-службы СУ СКУР по Курганской области, вечером, 11 января 2018 года, в районе Зайковского кладбища прохожими было обнаружено тело женщины, похожей по описанию на разыскиваемую, опознанной впоследствии родственниками. Предварительной причиной смерти является общее переохлаждение организма. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, к настоящему времени не обнаружено.

В ближайшее время следствию предстоит установить все обстоятельства исчезновения женщины, а так же время наступления и причину ее смерти. По результатам проведенной проверки будет принято законное решение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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