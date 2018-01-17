Боевые учения спасателей проходят в Зауралье

В течение всей второй официальной рабочей недели 2018 года сотрудники главного управления МЧС России по Курганской области и подчиненных учреждений принимают участие в новых учениях, тренировках, занятиях.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, цель учений неизменна, проверить готовность сил и средств областного ведомства к выполнению задач по предназначению.

Традиционно учебный год начался с проведения тактико-строевого занятия по теме: «Приведение Главного управления в высшие степени готовности и постановка задач на зимний период обучения», в ходе которого проверяются действия оперативно-дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях с получением сигнала, порядок прибытия личного состава управления по сигналам оповещения, действия личного состава, проведение строевых смотров, в ходе которых предметом проверки является внешний вид сотрудников, уставная форма одежды, личная экипировка, в том числе укомплектованность тревожных сумок и состояние средств индивидуальной защиты и многое другое.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 16.01.18

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