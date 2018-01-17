Приемная для детей-сирот завтра откроется в курганском управлении соцзащиты

Очередная серия консультаций специалистов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для их законных представителей стартует завтра в курганском управлении социальной защиты населения.

По данным пресс-службы курганского губернатора, в так называемой детской приемной будет оказана не только консультативная, но и практическая помощь. Принимать граждан и отвечать на звонки будут сотрудники отдела опеки и попечительства. Проконсультировать и помочь они смогут по обращениям, касающимся этой сферы, в том числе по жилищным вопросам детей-сирот: помощь в сборе документов для включения в список нуждающихся, определения очередности и др.

Консультации пройдут завтра, 18 января, с 13:00 до 17:00 часов.

График работы детской приемной в Кургане: 1-й и 3-й четверг каждого месяца. Личный прием проводится по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 39, кабинет 41. Телефоны для обращений в Кургане: (3522) 44-14-05, 44-14-15.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 17.01.18

Боевые учения спасателей проходят в Зауралье. / Не прячьте ваши денежки: налоговая полиция возвращается?. / Губернатор Кокорин встретился с лидерами курганских партий: обсудили выборы президента. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»