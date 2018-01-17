В ходе спецоперации зауральские полицейские поймали 91 нетрезвого водителя

На территории Курганской области в период с 11 по 15 января сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе операции полицейские выявили 91 водителя, управляющего транспортом в состоянии опьянения, 10 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно. 84 гражданина управляли транспортом, не имея на это право. За грубые нарушения Правил дорожного движения 61 единица транспорта поставлена на специализированные стоянки.

В текущем месяце по вине нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, уже получили травмы различной степени тяжести 11 человек.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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