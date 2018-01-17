Глава курганского департамента образования Бобкова и финансист департамента Никитина отправлены в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня принял отставку директора регионального департамента образования и науки Натальи Бобковой.

Как сообщает пресс-служба главы области, она покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью.

При этом, перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.

Напомним, что незадолго до этих отставок серия педагогических скандалов разразилась в системе образования звериноголовского района Курганской области, где местные учителя были лишены стимулирующих выплат. Как позже выяснилось, стимулирующие выплаты, которые выделялись из региональной казны в местные бюджеты, были незаконно направлены на зарплаты техперсонала образовательных учреждений. Так как оплату труда технического персонала должен был обеспечивать как раз муниципальный, а не областной бюджет. Сейчас в данной ситуации разбирается рабочая группа курганских чиновников и представители правоохранительных органов.

Так или иначе, но Никитина с Бобковой своих постов уже лишились.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 17.01.18

В ходе спецоперации зауральские полицейские поймали 91 нетрезвого водителя. / Приемная для детей-сирот завтра откроется в курганском управлении соцзащиты. / Боевые учения спасателей проходят в Зауралье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»