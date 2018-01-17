Серийную похитительницу туалетной воды поймали в Кургане

Серийную похитительницу туалетной воды задержали курганские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в полицию обратились представители одного из магазинов города Кургана с сообщением о краже. По словам заявителей, из магазина пропало три флакона парфюмерной воды. Материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения в торговом зале ими была установлена личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась 46-летняя жительница города, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Данная гражданка похищала дорогостоящую туалетную воду, а затем продавала её за полцены. Подозреваемая была задержана 16 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

По данному факту в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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