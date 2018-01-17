Транспортные маршруты меняются в зауральской столице

Маршруты движения общественного транспорта, в частности автобусов, вновь меняются в зауральской столице.

Как сообщает пресс-служба курганской мэрии, по информации МКУ «Транспортное управление», в связи с проведением ремонтных работ по улице Куйбышева – на участке от ул. Половинская до дома №151 по ул. Куйбышева – будет изменено движение общественного транспорта.

Таким образом, с 13:00 17 января до 21:00 17 февраля автобусы маршрутов №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 будут проходить по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К.Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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