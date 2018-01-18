Главой курганского департамента образования назначен Герман Хмелев

Исполняющим обязанности директора департамента образования и науки Курганской области распоряжением губернатора Алексея Кокорина сегодня, 18 января, назначен Герман Хмелев. Заместитель главы Зауралья по социальной политике Александр Карпов представил нового руководителя коллективу ведомства.

По информации пресс-службы курганского губернатора, Александр Карпов поставил перед Германом Хмелевым задачи по исполнению указов и поручений Президента РФ, участию региона во всех федеральных программах по модернизации системы образования и созданию современной образовательной среды, в том числе строительству новых школ и детских садов, привлечению молодых кадров в образовательные учреждения.

Особо вице-губернатор акцентировал внимание исполняющего обязанности директора Департамента образования и науки на том, что необходимо держать на личном контроле исполнение всех обязательств по заработной плате педагогических работников. Также в числе основных задач на ближайшее время – проведение на достойном уровне Единого государственного экзамена и окружного молодежного форума «Утро-2018».

До назначения на должность исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Герман Хмелев занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.

Напомним, что накануне курганский губернатор Алексей Кокорин принял отставку теперь уже бывшей руководительницы департамента образования области Натальи Бобковой. По некоторым данным отставка была вызвана скандалом, связанным с неполучением компенсационных выплат педагогами Звериноголовского района

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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