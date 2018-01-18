Движкового мошенника поймали в Кургане

Очередной хитрый мошенник попытался нажиться на жителях зауральской столицы. Однако злоумышленника уже задержали, и ему грозит до 5 лет зоны.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, в январе текущего года в полицию обратился 56-летний житель Кургана с заявлением о мошенничестве. По словам мужчины, он продал некому гражданину двигатель от автомобиля «газель». Через некоторое время покупатель заявил, что двигатель не работает, и потребовал вернуть деньги. Мужчина вернул покупателю 25 тысяч рублей и взял товар обратно.

Впоследствии, проверив номера изделия, потерпевший понял, что ему отдали чужой неработающий двигатель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель областного центра. Похищенное у него изъято.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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