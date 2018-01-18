Нарушитель российско-казахстанской границы получил год колонии

Нарушитель государственной границы Российской Федерации приговорен к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба курганской прокуратуры.

По данным ведомства, Альменевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении нарушителя границы России. Он признан виновным по ч.3 ст.322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый, которому въезд на территорию России до августа 2019 года запрещен, и семеро других иностранцев по предварительной договоренности в обход пункта пропуска, пешком незаконно пересекли казахстано-российскую границу и затем на территории Целинного района Курганской области были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Осужденному назначен 1 год лишения свободы в колонии общего режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 18.01.18

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