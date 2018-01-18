Сургутского бутлегера поймали в Зауралье

Перевозчика незаконной алкогольной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа задержали зауральские правоохранители, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По информации главка, сотрудниками ДПС ГИБДД отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» на 121 километре автодороги Курган – Звериноголовское был остановлен автомобиль «Лада Приора», за рулем которого сидел житель города Сургута.

Мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 371 бутылку готовой алкогольной продукции общим объемом 127,9 литров.

В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 18.01.18

Нарушитель российско-казахстанской границы получил год колонии. / Движкового мошенника поймали в Кургане. / Главой курганского департамента образования назначен Герман Хмелев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»