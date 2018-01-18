В приемной президента России ждут жалоб от жителей Зауралья на произвол властей

В начале следующей недели 23 января 2018 года с 9-30 до 13-00 в приемной президента Российской Федерации в Курганской области пройдет личный прием заявителей по вопросам, связанным с нарушениями законов, прав, свобод и законных интересов граждан.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, прием будет проводиться сотрудниками приемной президента Российской Федерации в Курганской области совместно с сотрудниками прокуратуры Курганской области. Личный прием проводится при предъявлении паспорта заявителя. При себе желательно иметь копии документов и материалов по рассмотрению темы вопроса государственными органами, в том числе судебными и правоохранительными, органами местного самоуправления.

Граждане могут обратиться по вопросам нарушения законов, прав, свобод и законных интересов территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля или их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии с полномочиями органов прокуратуры, предусмотренными федеральным законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Приемная президента Российской Федерации в Курганской области находится по адресу: г. Курган, пл. им. Ленина, д. 1, контактный телефон: (3522) 41-31-81.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 18.01.18

Сургутского бутлегера поймали в Зауралье. / Нарушитель российско-казахстанской границы получил год колонии. / Движкового мошенника поймали в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»