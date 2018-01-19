Зауральские аграрии спрятали зерно в закрома: ждут повышения цен

Зерно, которое собрали аграрии Зауралья, должно быть реализовано в полном объеме. Пока же сельхозпроизводители «отложили зерно» в ожидании роста цен. С таким заявлением в ходе общения с прессой выступил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

«Зауралье – это житница Уральского федерального округа. Мы входим в десятку регионов в стране по объему собранного зерна на душу населения. В этом году у нас собран рекордный урожай – более двух миллионов тонн зерна. Его часть должна пойти на экспорт. Для этого подписано поставновление, согласно которому субсидируются железнодорожные перевозки. Конечно, сейчас сельхозтоваропроизводители ждут повышения цен. Крупные предприятия, у которых есть зернохранилища, зерносушилки, рынки сбыта и договоренности с животноводческими комплексами, пока отложили зерно. И они реализуют его по выгодной для них цене позже. По моему мнению, в целом в регионе нам необходимо развивать первичную переработку зерна, а также вполотную обратиться к животноводству. Приоритетом должно стать именно молочное животноводство. Таким образом, будет проходить полный замкнутый цикл – зерно будут выращивать, использовать на корм или продавать по выгодной цене. В этом же году перед нами стоит задача реализовать все зерно с максимальной прибылью. Мы ее выполним» – сказал Алексей Кокорин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, также, Алексей Кокорин прокомментировал тему грантов для сельхозтоваропроизводителей, Губернатор отметил, что необходимо рассмотреть возможность выделения такой финансовой помощи на строительство убойных цехов: «Если мы говорим о развитии животноводства, нельзя забывать, что все животные, чье мясо идет на реализацию, должны пройти промышленный забой. Сейчас у нас работают мобильные пункты, на которых животных забирают и увозят на убой. Предложение по расширению направлений грантов правильное, его необходимо рассмотреть».

Алексей Кокорин, кроме того, акцентировал внимание и на том, что в этом году будут увеличены посевные площади. Он отметил, что нужно заниматься и диверсификацией посевов.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 18.01.18

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