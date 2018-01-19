Курганский суд рассмотрит дело ревнивого убийцы-душителя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Шумиха, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, с заявлением о безвестном исчезновении сына в органы СКР обратилась женщина, сообщившая, что 20 сентября 2017 года он ушел из дома и более не вернулся. Тогда по материалам проверки о безвестном исчезновении молодого человека, 1998 г.р. было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Длительное время подозреваемый скрывался от органов предварительного следствия за пределами области. Однако, по возвращении домой, благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции 29 октября 2017 года был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

По версии следствия, в ночь на 21 сентября 2017 года обвиняемый с целью выяснения отношений со своим «конкурентом» предложил потерпевшему прокатиться на автомобиле в сторону г. Шадринска. Не сумев договориться с пассажиром, злоумышленник свернул на проселочную дорогу, где обманным путем, под предлогом поломки автомобиля, вывел его из автомобиля и на почве ревности с помощью брючного ремня задушил. Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина отвез и оставил тело потерпевшего в лесном массиве.

На время предварительного следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал и активно способствовал расследованию уголовного дела.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 19.01.18

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