Банковский мошенник из Кургана увел у жителей Кабардино-Балкарии и Удмуртии 170 тысяч рублей

Курганские правоохранители поймали мошенника, который похитил деньги со счетов жителей других регионов, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По данным главка, следствие установило, что в 2017 году в течение месяца злоумышленник звонил на абонентские номера жителей Кабардино-Балкарской Республики и Республики Удмуртия и, представившись сотрудником банка, сообщал о неправомерных попытках списания денежных средств со счетов их банковских карт. Для отмены операции потерпевшим необходимо было назвать реквизиты карты, после чего денежные средства со счетов жертв перечислялись на счет мошенника.

В результате от противоправных действий пострадали семь человек. Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.

С помощью специальных технических мероприятий установлен и впоследствии задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Кургану 31-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», курганцу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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