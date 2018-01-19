Курганские власти направят средства на развитие санитарной авиации

На развитие санитарной авиации в Курганской области направят средства из областного бюджета. С таким заявлением выступил глава Зауралья Алексей Кокорин.

По его словам, всего же – 70 процентов областного бюджета запланировано на социальные расходы.

«Несмотря на комментарии скептиков, спасенные человеческие жизни есть в каждом населенном пункте – это главный итог работы санавиации в уходящем году», – сказал Алексей Кокорин.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, говоря о решении проблемы дефицита медицинских кадров, глава региона напомнил, что год назад в Зауралье заработала кафедра тюменского медицинского института. 32 специалиста уже прошли обучение на ее базе.

Он также акцентировал внимание на том, что жители области не всегда довольны уровнем оказания услуг в поликлиниках. Чтобы изначально формировать положительный настрой пациентов, по мнению Алексея Кокорина, необходимо избавиться от очередей и записываться на прием к врачу с помощью электронных сервисов.

«Необходимо, чтобы запись на прием через интернет была доступна для всех», – предписал губернатор и напомнил, что для старшего поколения организуются курсы компьютерной грамотности, которые помогут пенсионерам научиться пользоваться современными услугами.

Алексей Кокорин также подчеркнул, что в целом расходы на сферу здравоохранения в текущем году сокращаться не будут.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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