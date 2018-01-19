МЧС: правила безопасности на крещенских купаниях

Зауральские спасатели обращаются к жителям региона с серией советов и предупреждений, связанных с крещенскими купаниями. Прежде всего представители МЧС отмечают, что пользоваться можно только санкционированными купелями и разъясняют, что из себя эти разрешенные проруби представляют.

По данным ведомства, в 2018 году на территории Курганской области действуют 52 санкционированные купели. Однако, спасатели отмечают, что некоторые любители острых ощущений игнорируют правила безопасности и купаются в несанкционированных купелях, оборудованных собственными руками. Так чем же отличаются санкционированные купели от прочих?

1. Санкционированная купель организуется в месте, определенном органами местного самоуправления, по согласованию с органами Государственной инспекции по маломерным судам, производятся обязательные замеры толщины льда, купель размещается, как правило, на открытых участках водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов дном.

2. Глубина купели не превышает 1,2-1,8 метра.

3. Купель по периметру оборудуется леерным ограждением, с фонарями, в ночное время купель и маршруты подхода и отхода к ней хорошо освещены.

4. Купель имеет два спуска, оборудованных лестницами, спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды – с противоположной стороны купели.

5. Вблизи купели оборудован спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи, в состав спасательного поста входят два аттестованных спасателя. Во время проведения купания граждан один из спасателей постоянно находится у кромки купели.

6. Вблизи выхода из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка, мобильный пункт) для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды.

7. Для обеспечения общественного порядка в районе купели осуществляется дежурство наряда полиции; во избежание провалов под лед не допускается большого скопления людей на небольшом участке льда; зрителей удерживают на берегу, а купающихся допускают к купели по очереди, не создавая сутолоки и большого скопления желающих окунуться в воду на небольших участках льда, не допускаются к купанию лица, находящиеся в состоянии опьянения.

8. На санкционированных купелях обязательно осуществляется дежурство бригады скорой помощи.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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