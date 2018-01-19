Курганская прокуратура требует отправить главу Петуховского района в отставку

Прокуратура Курганской области, по итогам серии проверок, которые прошли в Петуховском районе, пришла к выводу о необходимости отставки главы местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, надзорными мероприятиями, проведенными прокуратурой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, установлены многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов Петуховского района.

На протяжении нескольких лет зафиксированы задержки начала к зимнему периоду и многочисленные аварии, приводившие к ограничению поставки населению коммунальных ресурсов.

В связи с напряженной ситуацией, складывающейся в данном муниципалитете, прокурором района в адрес председателя Петуховской районной думы направлено письмо с предложением об инициировании процедуры удаления главы района в отставку в соответствии с п. 10. ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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