В проруби в выходные окунулись более 18 тысяч зауральцев: купания прошли без происшествий (ФОТО)

В 2018 году в организованные на территории области купели в православный праздник Крещение Господне окунулись более 18 тысяч граждан, из них более 11 тысяч в городе Кургане. Все мероприятия прошли без происшествий.

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, безопасность граждан обеспечили оперативные службы Зауралья в составе 511 человек и 131 единицы техники. У купелей дежурили спасатели, сотрудники отрядов федеральной противопожарной службы области,Государственной инспекции по маломерным судам, представители Российского союза спасателей и Общества спасения на водах, медицинские работники, за соблюдением общественного порядка следили сотрудники полиции.

Для желающих совершить омовение были созданы все условия: мобильные пункты обогрева, горячий чай. Новшеством стали просторные и по-домашнему теплые палатки для переодевания, предоставленные подразделениями МЧС России.

После окончания крещенских купаний все иордани были заблокированы – закрыты досками или запечатаны льдом для безопасности людей и недопущения провалов под лед. Возле купелей до их полного замораживания выставлены посты из числа сотрудников полиции.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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