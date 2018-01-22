Праздник хоккея «Русская классика» пройдет в Кургане

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания первый заместитель губернатора Курганской области, президент хоккейного клуба «Зауралье» Сергей Пугин анонсировал праздник хоккея «Русская классика». Он пройдет в Кургане с 26 по 28 января, сообщает пресс-служба главы региона.

«Нас ожидает большое трехдневное мероприятие. 26 января в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева в 18-30 будет хоккейный матч между звездами отечественного хоккея и командой «Курганстальмост», вход по билетам. 27 января на стадионе «Центральный» состоится матч между сборной Правительства Курганской области и сборной клубов Высшей хоккейной лиги – руководители двадцати шести клубов приедут в Курган. И 28 января – главное событие – календарный матч ВХЛ. В 12-30 тоже на стадионе «Центральный» встретятся курганский клуб «Зауралье» и тюменский «Рубин», вход по билетам. Всех приглашаю посетить, поскольку события такого масштаба в курганском хоккее еще не было. Будет очень хорошая культурная программа, и само спортивное мероприятие пройдет на высоком уровне», – отметил на совещании Сергей Пугин.

Напомним, что приобрести билеты на «Русскую классику» может любой желающий в городских зрелищных кассах торговых центров, Ледового дворца имени Н.В. Парышева, Курганской областной филармонии, Драмтеатра и на сайте kassy.ru.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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