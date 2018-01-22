За нападение с топором на полицейского курганец получил пулю в бедро и 6 лет зоны

Агрессивного жителя Курганской области осудили на 6 лет лишения свободы за нападение на представителей полиции, сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего жителя города Макушино, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2017 года в утреннее время наряд ОВО г. Макушино в составе двоих полицейских на служебном автомобиле прибыли к одному из домов в связи с поступившим сообщением о совершенном преступлении – о краже коровы. Увидев, что к его дому подъехали представители власти, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись топором, вышел из ограды своего дома и нанес не менее одного удара топором по капоту служебного автомобиля ОВО г. Макушино. В целях воспрепятствования пресечению противоправных действий по повреждению чужого имущества, нарушению общественного порядка и его задержанию, мужчина, удерживая топор в руках, занес его над головой и несмотря на требование полицейского прекратить противоправные действия и бросить топор, проследовал в направлении потерпевшего, находящегося от него на расстоянии не более трех метров, создавая реальную опасность для жизни и здоровья сотрудника правоохранительных органов.

Преступные действия злоумышленника были пресечены потерпевшим путем применения табельного огнестрельного оружия, производством выстрела в область правого бедра нападавшего.

В судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина не признал. Напомним, что в ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Приговором Макушинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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