Новые промпроизводства запускают в Зауралье

В первом квартале 2018 года в Курганской области запланированы запуск линии горячего оцинкования на ООО «Имущественный комплекс ШЗМК», литейного производства на ООО «Курганский арматурный завод» и на ООО «Пульсатор». Об этом сообщил директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов на аппаратном совещании у губернатора 22 января.

Как сообщает пресс-служба главы региона, говоря о развитии промышленного производства в Зауралье, Александр Константинов назвал ряд механизмов поддержки предприятий. Один из них – присвоение статуса территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногородам. Резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться предусмотренными областным законодательством налоговыми льготами на прибыль и имущество.

Помимо этого, продолжается заключение специальных инвестиционных контрактов. На сегодняшний день подготовлен второй проект спецконтракта от имени Курганской области с ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» для реализации проекта «Приобретение и модернизация производственных мощностей по выпуску оцинкованных металлоконструкций в городе Шадринске».

Данный контракт будет являться трехсторонним, то есть в качестве стороны специального инвестиционного контракта наряду с Курганской областью выступает муниципальное образование – город Шадринск, которое готово предоставить инвестору пониженную ставку по земельному налогу.

И третий инструмент, который назвал Александр Константинов, – это региональный Фонд поддержки промышленности.

В бюджете Курганской области на 2018 год для предоставления займов региональным фондом по программе «Совместные займы» предусмотрено 40 млн рублей. Это позволит привлечь на условиях софинансирования из федерального Фонда развития промышленности не менее 90 млн рублей.

Подводя итог, губернатор Алексей Кокорин сказал: «Продолжайте работать в данном направлении. Необходимо оказать помощь предприятиям в оформлении документации при получении ими помощи из регионального и федерального фондов. Со всеми собственниками предприятий должно быть взаимодействие на системной основе».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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