Девочка-подросток отбилась от вооруженного рецидивиста и спасла свою бабушку

Несовершеннолетняя жительница зауральской столицы смогла отбиться от вооруженного ножом убийцы-рецидивиста. Более того, девочка сумела спасти от пьяного душегуба и свою бабушку.

По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двум лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, в вечернее время 19 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме малознакомых ему людей в поселке Рябково города Кургана, на почве возникшей неприязни с целью убийства нанес множественные удары ножом в область головы и тела несовершеннолетней, 2000 г.р. и 57-летней женщины. Однако преступление не было доведено до конца, ввиду того, что подросток, сумев оказать злоумышленнику активное сопротивление, закрылась с бабушкой в отдельном помещении и вызвала сотрудников скорой помощи. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

20 января 2018 года мужчина был задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение, следственными органами решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 22.01.18

Новые промпроизводства запускают в Зауралье. / За нападение с топором на полицейского курганец получил пулю в бедро и 6 лет зоны. / Праздник хоккея «Русская классика» пройдет в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»