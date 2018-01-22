Более 19 тысяч зауральцев трудятся в опасных и вредных условиях

Более 19 тысяч жителей Зауралья трудятся в опасных и вредных условиях. Об этом на аппаратном совещании у курганского губернатора сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

По информации пресс-службы главы региона, Ксенофонтов рассказал, что за 2017 год оценено на предмет опасности более 26 тысяч рабочих мест, что на 40 процентов больше, чем за 2016 год. А всего с 2014 года специальную оценку условий труда провели 2,9 тысяч работодателей более чем на 82 тысячах рабочих мест.

Лучшие темпы проведения спецоценки отмечены в Варгашинском районе – охват составил 58 процентов от имеющегося числа рабочих мест, в Кургане – 53 процента, в Далматовском районе – 50 процентов.

«При этом необходимо иметь в виду, что ряд рабочих мест должен пройти спецоценку незамедлительно – это рабочие места, где ранее были выявлены вредные или опасные условия труда, где работникам предоставляются компенсации. Таких рабочих мест на начало 2017 года насчитывалось более 19 тысяч. На остальных рабочих местах спецоценка может осуществляться поэтапно, с условием завершения до конца 2018 года», – отметил Игорь Ксенофонтов.

Специальная оценка условий труда на предприятиях должна быть завершена к концу этого года. В связи с этим губернатор Алексей Кокорин потребовал усилить взаимодействие с контролирующими организациями, такими, как Государственная инспекция труда в Курганской области. Обращаясь к Игорю Ксенофонтову, он сказал: «Необходимо наладить взаимодействие. Особое внимание обратить на тех работодателей, которые отстают в этом направлении. Также усилить работу с органами местного самоуправления. Все должно быть выполнено».

Напомним, специальная оценка условий труда проводится для выявления и устранения потенциально вредных и опасных факторов вреда жизни и здоровью сотрудников на рабочих местах.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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