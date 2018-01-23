Мобильные пункты обогрева развернуты на курганских трассах (ФОТО)

Мобильные пункты развернуты подразделениями МЧС России в связи с низкими температурами на автомобильных трассах по всем направлениям: Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Звериноголовское, Петухово, заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Алексей Ткачев.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, по прогнозам синоптиков, по предварительным данным, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7˚С в Курганской области продержится включительно до 24 января.

«С 20 января силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области и подчиненных учреждений функционируют в режиме повышенной готовности. Обстановка, складывающаяся в области в связи с неблагоприятными погодными условиями, находится на особом контроле, в том числе и обстановка на дорогах. 5 развернутых мобильных пунктов позволяют выполнять обогрев участников дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшим, отогрев и пуск двигателей транспортных средств, необходимую эвакуацию. Пункты укомплектованы одеялами, валенками, комплектами теплой одежды, медицинской аптечкой, электрогенераторами, тепловыми пушками, буксировочными тросами, зарядками для сотовых телефонов, горячим чаем, а также иными необходимыми на морозе вещами. В составе данных пунктов теплые палатки для отдыха, приема пищи, обогрева участников дорожного движения, полевая кухня, а также специализированная техника, позволяющая немедленно оказывать любую помощь тем, кто в ней нуждается. Еще один, шестой мобильный пункт, находится в готовности и будет развернут только в случае ухудшения обстановки или возникновении чрезвычайной ситуации», – подчеркнул Алексей Ткачев.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области каждые 2 часа информируют водителей о погодных условиях на федеральных автодорогах с использованием радиостанции «Байкал» и о необходимым мерах безопасности: по возможности следует отказаться от дальних поездок, но если они все-таки необходимы, помните о соблюдении скоростного режима и дистанции, одевайтесь соответственно погоде на улице, а не в машине, возьмите с собой в дорогу термос с горячим чаем, запас топлива, а также заряженный телефон с положительным балансом.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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