И.о. директора департамента образования Зауралья рассказал о новых приоритетах (ФОТО)

Исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев, назначенный главой региона Алексеем Кокориным на эту должность 19 января, провел пресс-конференцию для зауральских журналистов.

По информации пресс-службы курганского губернатора, говоря о своем опыте работы, и.о. директора департамента образования и науки подчеркнул: «Единственное дело, которым я занимался всю жизнь, – это образование. Мне 56 лет, и я считаю, что довольно прилично знаю эту систему. Морально я был к этому готов».

Герман Хмелев рассказал, что свою карьеру начал с работы учителем химии в Кропанинской восьмилетней школе Кетовского района. Затем на протяжении 17 лет был директором Новосидоровской средней школы. Девять лет Герман Хмелёв возглавлял Управление народного образования Администрации Кетовского района, а с 2014 по 2018 годы занимал должность заместителя главы района по социальным вопросам.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Герман Хмелев подчеркнул, что главой Зауралья перед ним поставлен ряд задач, для выполнения которых до конца недели планируется провести кадровые перестановки в департаменте образования и науки: «Я ценю в людях в первую очередь профессионализм, преданность делу невзирая ни на что, чтобы единой командой мы исполняли указы президента Российской Федерации, распоряжения губернатора Курганской области и самое главное – сделали наше образование конкурентоспособным».

Особое внимание будет уделяться вопросам оплаты труда в образовательных учреждениях, подготовке к проведению Единого государственного экзамена, повышению качества образования, привлечению молодых кадров, сотрудничеству с надзорными ведомствами. Также в планах – вывести на новый уровень взаимодействие с Союзом промышленников и предпринимателей региона, работодателями по подготовке востребованных квалифицированных специалистов для экономики Зауралья.

Рассказал Герман Хмелев журналистам и своем видении профилактической работы, которая должна проводиться в школах региона, чтобы не допустить случаев агрессии подростков, вооруженных нападений в школах. И.о. директора департамента образования и науки заявил о необходимости адресной работы педагогов и психологов с каждым учащимся и их родителями, проведения для мам и пап специальных обучающих семинаров, чтобы они учились лучше понимать своих детей: «Когда мы все вместе – родители, общественность, администрация школ, департамент образования и науки, мы будем держать ситуацию под контролем», – подчеркнул Герман Хмелев.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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