Полиция рекомендует зауральским водителям воздержаться от дальних поездок

В Зауралье в ближайшие дни сохранятся неблагоприятные погодные условия, связанные с низкими температурами. По прогнозу синоптиков в период с 21 по 26 января 2018 года по области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7˚С и более (до -40°).

Как сообщает пресс-служба курганского МВД, в связи с низкой температурой воздуха полицейские рекомендует водителям, особенно с небольшим стажем, быть внимательнее на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

Из-за низкой температуры выхлопные газы слабо рассеиваются, образовывая плотные клубы дыма. В связи с этим видимость дороги для водителей и пешеходов снижается в несколько раз. Во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям нужно быть предельно внимательными и снижать скорость при проезде остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и детских учреждений. Пешеходам перед началом перехода проезжей части необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого начать движение.

Дальние поездки лучше перенести на другое время.

Если поездку не отложить, необходимо дополнительно к аптечке, огнетушителю, знаку аварийной остановки, баллонному ключу, запасному колесу и домкрату взять с собой сменный комплект теплой одежды, дополнительный запас продовольствия и горючего, фонарь на батарейках, провод «прикуривания»; небольшую лопату и буксировочный трос, а также средство для разведения костра. Для большей безопасности необходимо сообщать о маршрутах поездок родственникам.

При возникновении чрезвычайных ситуациях на дорогах (дорожно-транспортное происшествие, остановка на дороге из-за неисправности машины и т.д.) незамедлительно звонить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефону: 25-64-90 или 102 для оказания помощи участникам дорожного движения. А также в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или «112» с любого телефона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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