Мошенника-ювелира поймали в Кургане

Изобретательного мошенника-ювелира задержали курганские полицейские, сообщает пресс-служба управления МВД по Курганской области.

По данным ведомства, в январе текущего года в полицию обратился представитель одного из ломбардов города с заявлением о мошенничестве. Гражданин сообщил, что мужчина сдал в ломбард кольцо, утверждая, что оно золотое. Несмотря на то, что на кольце стояла проба, сотрудники ломбарда усомнились в его подлинности и после ухода гражданина проверили изделие. Специалисты обнаружили, что кольцо имеет золотое покрытие, но состоит из серебра. Ущерб, причиненный организации составил 14 тысяч рублей.

По подозрению в совершении мошенничества сотрудниками полиции задержан 50-летний житель города. Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что таким способом ввёл в заблуждение уже несколько ломбардов. Он переплавлял изделия из разных металлов, наносил золотое покрытие и ставил клеймо, якобы гарантирующее, что изделие полностью золотое.

По данному факту в отделе полиции №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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