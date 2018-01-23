В Зауралье начали раздавать деньги за рождение первенца

Молодая семья из Каргапольского района – студенты Елизавета и Павел, в семье которых 9 января родился сын Степа, первыми в Зауралье станут получателями ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Семье назначены ежемесячные средства – 10217 рублей.

По информации пресс-службы курганского губернатора, новая мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года. Она утверждена по итогам заседания Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Глава государства предложил с этого года начать реализацию целого ряда новых мер социальной поддержки. Среди них – ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка и до достижения им возраста полутора лет.

Мера соцподдержки будет предоставляться адресно – семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал 2017 года. То есть семьи, среднедушевой доход которых составляет менее 15642 рублей на одного человека, имеют право на эту выплату.

По данным главного управления социальной защиты населения региона, для назначения выплаты семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок, необходимо обратиться в учреждение соцзащиты или Многофункциональный центр по месту жительства. С собой нужно иметь оригинал и копию паспорта заявителя, оригинал и копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, документы, подтверждающие гражданство РФ, сведения о доходах за 12 месяцев, реквизиты счета в банке, куда будут поступать деньги, и ряд других документов, если ребенок берется под опеку.

Начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина отметила: «Новая мера призвана качественно улучшить материальное положение семей, в которых родился первый ребенок. Для родителей из Каргапольского района, которые оба студенты, уверена, эта выплата станет настоящим подспорьем».

За консультацией по вопросам назначения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка можно обратиться в отдел пособий и социальных выплат Главного управления социальной защиты населения по телефонам: 8 (3522) 44-72-64, 44-78-79.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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