За убийство собственного сына 68-летний курганец получил 10 лет колонии строгого режима

На основании представленных государственным обвинителем доказательств осужден 68-летний местный житель Катайского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания установлено, что в апреле 2017 года, в жилом доме, в ходе распития спиртных напитков мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры со своим 39-летним сыном нанес ему удар ножом в область верхней трети левого плеча, с повреждением плечевой артерии. Смерть последнего наступила в автомобиле скорой медицинской помощи, в связи с большой кровопотерей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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