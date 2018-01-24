Житель Целинного района Зауралья убил сожителя сестры и более двух недель хранил труп в выгребной яме

Житель Целинного района Курганской области в ходе конфликта зарезал сожителя своей сестры и выбросил тело жертвы в выгребную яму, где оно пролежало более двух недель, сообщает пресс-служба зауральского СУ СКР.

По данным ведомства, 23 января 2018 года в утреннее время в правоохранительные органы с явкой с повинной обратилась ранее судимая за совершение особо тяжкого преступления жительница Целинного района Курганской области, сообщившая о совершенном ею убийстве сожителя дочери.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия в выгребной яме, расположенной в огороде ее дома, обнаружено тело мужчины, 1963 г.р., с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранами.

Следственными органами СКР по Курганской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря слаженной работе сотрудников СКР и полиции, в ходе тщательно проведенных следственных и оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летнего сына обратившейся женщины. По подозрению в совершении указанного преступления 23 января 2018 года в порядке ст.91,92 УПК РФ он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, свою вину признал. По версии следствия, преступление было совершено еще 6 января 2018 года, однако, пытаясь избежать наказания за содеянное, подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления и сбросил тело в выгребную яму.

К настоящему времени следователями СКР по Курганской области выполнен тщательный осмотр происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, проводятся иные следственные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следственными органами решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 23.01.18

За убийство собственного сына 68-летний курганец получил 10 лет колонии строгого режима. / В Зауралье начали раздавать деньги за рождение первенца. / Мошенника-ювелира поймали в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»